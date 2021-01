Suso gol capolavoro, Bono para un rigore al 91'. Alavés-Siviglia 1-2: gol e highlights

vedi letture

Il Siviglia espugna Vitoria battendo l'Alavés per 2-1. Decide Suso con un gol capolavoro: sinistro da fuori area che si infila all'incrocio più lontano. Per l'ex Milan è il terzo centro nelle ultime settimane. Partita sbloccata dal solito En-Nesyri, pareggia Edgar Mendes e nella circostanza Bono non è irreprensibile. Il portiere marocchino si rifarà parando un calcio di rigore al 91' a Joselu. La squadra di Julen Loptegui è quarta in classifica, a una sola lunghezza dal Barcellona terzo. Tero ko consecutivo per l'Alavés, ora a richio retrocessione con la zona rossa che dista un solo punto. E l'Elche, diretta inseguitrice, ha giocato due partite in meno. Rivedi i gol e gli highlights della partita: