Ufficiale Telenovela finita, l'Olympique Lione blinda il talento Rayan Cherki. Rinnovo fino al 2026

Dopo mesi di rumors e indiscrezioni sul suo futuro, la telenovela di mercato legata a Rayan Cherki si è risolta in modo positivo per l'Olympique Lione. Il trequartista classe 2003, cresciuto proprio nel settore giovanile dell'OL, ha rinnovato infatti per due stagioni più una terza opzionale. Di seguito il comunicato ufficiale del club di Ligue 1.

"Rivelatosi fin da piccolo per il suo immenso potenziale, Rayan Cherki ha esordito in prima squadra a soli 16 anni, diventando il terzo giocatore più giovane nella storia dell'OL a giocare a livello professionistico dopo Joël Fréchet e Laurent Fournier.

Nell'arco di cinque stagioni, l'internazionale Espoirs e medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi ha giocato 141 partite per il Lione, segnando 17 gol e fornendo 25 assist. All'età di 21 anni, Rayan Cherki ha contribuito in modo significativo all'eccezionale seconda parte della scorsa stagione del club e ha ora deciso di impegnarsi a lungo termine con l'Olympique Lyonnais. L'OL è lieto di poter contare su un attaccante profondamente legato alla sua città natale e al suo club".