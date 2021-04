Ter Stegen carica il Barça: "Domani non dobbiamo ripetere quanto accaduto in Supercoppa"

Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, ha accompagnato mister Koeman in conferenza stampa caricando così i compagni blaugrana in vista della finale di Copa del Rey di domani contro l'Athletic: "Abbiamo la grande opportunità di vincere un titolo domani, speriamo ovviamente che non si ripeta quanto accaduto con l'Athletic in Supercoppa di Spagna (ko ai supplementari dinanzi ai biancorossi, ndr). Scenderemo in campo per vincere e alzare la coppa, se ci riusciremo avremo ottime sensazioni anche per il finale di campionato. Noi favoriti? Abbiamo il 50% di probabilità di vincere, proprio come l'Athletic. Ci servirà una partita completa, sappiamo bene che possiamo farcela e siamo tutti proiettati sull'obiettivo da raggiungere".