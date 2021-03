Terremoto Barcellona, l'interrogatorio di Bartomeu può slittare a domani su consiglio dei legali

Ultim'ora sul BarçaGate. Come informa l'emittente RAC1, le dichiarazioni di Bartomeu e degli altri tre detenuti Masferrer, Gómez Ponti e Grau potrebbero slittare a domani come parte di una mirata strategia legale. Gli avvocati della difesa avrebbero chiesto infatti ai diretti interessati, e alla polizia, più tempo per evitare errori a caldo in sede di interrogatorio.