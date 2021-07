tmw Atletico Madrid, Brekalo o Guedes per l’attacco: le ultime

Atletico Madrid al lavoro sul mercato. Cercasi attaccante. I profili monitorati sono Josip Brekalo del Wolfsburg per il quale è previsto un contatto anche in giornata e Gonçalo Guedes del Valencia. Colchoneros al lavoro, tra la grande rivelazione Brekalo che ha portato il club tedesco in Champions League con i suoi gol e il nome di Guedes. Simeone aspetta il nuovo attaccante…