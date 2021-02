tmw Kabak al Liverpool, ci sono le firme. Pronto per iniziare la nuova avventura

Ozan Kabak ha già firmato con il Liverpool per via telematica dalla Germania. Visite effettuate direttamente a Gelsenkirchen, il giocatore è in pronto per viaggiare verso Liverpool, pronto per iniziare la sua nuova avventura: affare in prestito con diritto di riscatto a 25. Lascia lo Schalke 04 dove arrive Shkodran Mustafi dall'Arsenal dopo la rescissione coi Gunners.