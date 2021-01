tmw Manchester City, in arrivo Ostrc. Andrà in prestito al Troyes

Operazione in prospettiva per il Manchester City. In arrivo Enrik Ostrc, centrocampista difensivo classe 2002. Arriva dall’NK Olimpija. Operazione da tre milioni inclusi i bonus. Contratto di quattro anni e mezzo. Il futuro però sarà in Francia, al Troyes. Domani visite mediche e firma.