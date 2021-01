tmw Ricordate Pol Garcia? Lascia il Sint-Truiden e va al Juarez. Anche grazie alla... Juventus

Cresciuto prima nel settore giovanile del Barcellona e poi in quello della Juventus, il difensore spagnolo Pol García lascia l'Europa per proseguire la sua carriera in Messico.

Il Sint-Truiden ha infatti definito la sua cessione al Fútbol Club Juarez per una cifra di poco superiore al mezzo milione di euro. La Juventus, che al momento della cessione aveva mantenuto il 20% sulla futura rivendita, ha favorito e dato il suo avallo per una operazione molto importante per il ragazzo classe '95, che in Messico firmerà un contratto di tre anni con opzione per il quarto.

Pol Garcia in Italia ha vestito anche le maglie di Vicenza, Como, Cremonese, Latina e Crotone.