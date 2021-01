tmw West Bromwich, stasera arriva Mbaye Diagne. Arriva in prestito dal Galatasaray

Arrivato il work permit e superate le visite mediche, già svolte a Istanbul per conto del West Bromwich Albion. L'attaccante senegalese Mbaye Diagne proseguirà in Premier League la sua carriera. Questa sera il calciatore volerà in Inghilterra, per dare il via alla sua avventura con i baggies.

Il Galatasaray, a cui Diagne è legato da un contratto fino a giugno 2023, ha ceduto il calciatore in prestito fino al termine della stagione.