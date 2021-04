"Torneremo a riempire la Kop". I tifosi del Liverpool sostengono la squadra ma attaccano la proprietà

vedi letture

Lungo comunicato dei tifosi del Liverpool, nel quale i tifosi dei Reds hanno accolto con piacere l'uscita dalla Superlega da parte del Liverpool, ma allo stesso tempo hanno criticato duramente la proprietà della squadra. Di seguito il comunicato:

"Dopo l'annuncio della notte, nel quale il Liverpool ha annunciato di non voler più far parte della Superlega, comunichiamo che le nostre bandiera sventoleranno nella Kop nel match di sabato. ci impegniamo a sostenere la squadra. Vogliamo ringraziare i giocatori, in particolare Jordan Henderson, per il loro supporto ai tifosi.

È stato bello vedere la solidarietà nei confronti dei tifosi del Liverpool e di tutte le tifoserie dei vari club, e dovremmo usare questa opportunità per un cambiamento genuino.

Mentre stavamo tutti lottando contro questa nuova competizione, la UEFA ha adottato riforme che rendono la Champions League più elitaria, con partite aggiuntive e quindi più costosa per i tifosi. È importante che siamo tutti insieme per opporci anche a questo.

Abbiamo accolto con favore il supporto che SKy e altri media hanno mostrato per i tifosi negli ultimi giorni, e speriamo che questo li porti a guardare al loro modo di trattare i tifosi, dal modo in cui scelgono il fischio d'inizio delle partita, al prezzo dei biglietti e al modo in cui vengono trattati i tifosi. Questo è solo l'inizio.

Alla FSG (Fenway Sports Group), il vostro continuare a prendere decisione sbagliate e la mancanza di consultazione con i tifosi, sono stati la vostra ultima sconfitta. Ancora una volta siete andato in punta di piedi con le persone sbagliate e il vostro ritardo nel fare una dichiarazione ufficiale è sintomo di vigliaccheria. Questo è il nostro club, non il vostro, non date mai per scontato i tifosi perché ancora una volta avete visto che sono i tifosi ad avere il potere, non gli uomini con la valigetta.

I tifosi sono i veri proprietari del club e il nostro supporto sarà sempre verso lo staff, il manager e i giocatori. Il calcio senza tifosi non è niente".