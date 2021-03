Tottenham, Kane fa doppietta poi si fa male. Mourinho fiducioso sul suo recupero nel derby

Il tecnico del Tottenham, José Mourinho, parla a margine della sfida di Europa League vinta contro la Dinamo Zagabria, risolta da una doppietta di Harry Kane. Il capitano degli Spurs tuttavia ha abbandonato il campo nei minuti finali e il ghiaccio sul ginocchio lancia un campanello d'allarme in vista del derby del nord di Londra contro l'Arsenal, in programma domenica: "Spero e credo che Kane giocherà contro l'Arsenal. Sapete, è una partita dal valore speciale e solo qualcosa di davvero grave costringerebbe Kane a non farne parte. Ci sono attaccanti che segnano tanto ed è ovviamente una cosa importante, e lui è una macchina di reti. Ma Kane non è solo un goleador, lui è un maestro del pisizionamento, fa sempre i movimenti giusti, riesce sempre ad essere in partita, sa che spazi occupare, ha una grande visione di gioco, guarda i giocatori intorno a lui e capisce in che modo può decidere una partita. Parliamo di un grande giocatore".