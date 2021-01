Tottenham, Kane: "Peccato non aver chiuso la gara, ci rifaremo"

Le parole di Kane dopo Tottenham-Fulham 1-1.

Non basta al Tottenham l’ennesimo gol di Harry Kane, autore del vantaggio nella gara contro il Fulham terminata 1-1. Queste le parole del centravanti al termine del match: “Nel secondo tempo abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita, ma non ci siamo riusciti. Il Fulham spesso dà il meglio nella seconda parte di gara e così ha fatto anche contro di noi. Dispiace come ogni volta che non riusciamo vincere, soprattutto in casa e dopo aver creato tante palle gol. Nel primo tempo abbiamo fatto un buon pressing, sfruttando molto le corsie laterale come è avvenuto nell’azione del mio gol. Abbiamo mantenuto il controllo della gara, ma non fino alla fine: ci rifaremo nelle prossime partite”.