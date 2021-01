Tottenham-Liverpool 1-3, risorgono i reds che salgono al 4° posto. Gol e highlights

Prova di forza del Liverpool che vince sul campo del Tottenham. Un netto 3-1 che rimette in carreggiata i reds, incapaci di vincere nelle ultime 5 partite. Firmino, Alexander-Arnold e Mané sono gli autori delle tre reti che valgono il quarto posto in classifica, staccando proprio la squadra di José Mourinho a cui non è bastato il gol di Hojbjerg. Spurs sesti in classifica, dietro anche al West Ham ma con ancora una partita da recuperare. Di seguito i gol e gli highlights.