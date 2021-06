Tottenham, missione quasi impossibile: gli spurs vogliono trattenere Kane

Il Manchester City cercherà l'affondo per convincere Harry Kane, ma nonostante l'offerta monstre di oltre 100 milioni di euro il Tottenham vuole trattenere l'attaccante inglese. Secondo quanto riportato dal Sunday Telegraph, gli spurs non vogliono cederlo in un club rivale che affronterà la Champions League. L'obiettivo, infatti, sarà quello di proporre un rinnovo per respingere l'assalto di City e PSG.