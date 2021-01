Tottenham, Mourinho dopo il successo col Marine: "Eravamo pronti a tutto"

José Mourinho, tecnico del Tottenham, commenta la partita di FA Cup vinta per 5-0 contro il Marine, squadra di ottava divisione inglese: "Credo fosse chiaro come noi fossimo pronti a tutto. Anche avere la panchina che abbiamo avuto. Eravamo pronti a tutto. Non volevamo alcuna sorpresa, eravamo pronti per delle difficoltà. Eravamo pronti a tutto perché volevamo vincere la gara. Vincere 4-0, 5-0, 6-0 non faceva differenza. per noi la differenza è avere la gara sempre sotto controllo. Come avrebbero potuto fare per fermarci? Abbiamo giocato sempre nella loro metà campo, loro non hanno avuto occasioni a parte un tiro dalla distanza. E la palla andava molto lontana dalla porta".