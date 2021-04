Tottenham, Mourinho: "Non meritavamo la sconfitta. Pogba forse era da espellere"

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha analizzato ai microfoni di Sky Sports la sconfitta casalinga per 1-3 rimediata contro il Manchester United: "Abbiamo giocato contro una buona squadra, con molti giocatori forti a centrocampo. Abbiamo avuto delle ottime occasioni per raddoppiare: abbiamo colpito un palo e in quel momento eravamo dominanti. La mia opinione è che abbiamo fatto una buona partita e che non meritavamo affatto questo risultato. Siamo stati sfortunati perché forse Paul (Pogba, ndr) sarebbe stato da cartellino rosso per una gomitata su Serge Aurier. L'intervento del VAR sul gol annullato a Cavani? A volte lo capisco, a volte no. Non so cosa dire. Non puoi celebrare un gol perché hai paura che lo annullino".