Ufficiale Tramezzani accoglie un nuovo mediano: il nazionale gabonese Poko firma con l'Istra

Attraverso i propri canali ufficiali, l'NK Istra ha annunciato l'ingaggio di André Poko. Il centrocampista gabonese (ben 77 presenze in nazionale con 3 reti) si era svincolato in estate dopo una stagione trascorsa all'Hapoel beer Sheva e ha firmato fino a giugno.

Sasa Bjelanovic, direttore sportivo del club allenato da Paolo Tramezzani, ha commentato così l'acquisto dell'ex Bordeaux: "Andre è un centrocampista con una vasta esperienza internazionale che finora ha giocato in club e campionati forti, ed è il profilo che cercavamo da molto tempo. L'obiettivo è mettere a disposizione la sua esperienza per aiutare la nostra squadra, una delle più giovani del campionato in questa stagione"