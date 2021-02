Tredici punti nelle prime 5 partite. Solo Ancelotti e Sarri meglio di Tuchel al Chelsea

Un impatto davvero positivo. Thomas Tuchel ha messo subito le cose a posto in casa Chelsea, dopo l'inatteso esonero di Frank Lampard. Il tecnico tedesco ha conquistato ben 13 punti nelle sue prime 15 partite da allenatore dei Blues: meglio di lui, con 5 vittorie su 5, hanno fatto solo Carlo Ancelotti e Maurizo Sarri. L'ex tecnico del PSG ha avuto soprattutto il merito di blindare la difesa: solo un gol subito, l'autorete di Rudiger nella sfida contro lo Sheffield United.

13 - Thomas Tuchel has picked up 13 points from his first five Premier League games in charge of Chelsea (W4 D1), level with José Mourinho’s first five with the club and bettered only by Carlo Ancelotti and Maurizio Sarri (15 pts each). Influence. #CHENEW pic.twitter.com/PYdWmQbGAg

— OptaJoe (@OptaJoe) February 15, 2021