Tutti pazzi per Kane: il Manchester United si iscrive alla corsa per l'attaccante degli Spurs

vedi letture

Tutti pazzi per Harry Kane. E non potrebbe essere altrimenti. L'attaccante inglese piace a mezza Europa e potrebbe lasciare il Tottenham nella prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto rivela Football Insider, la punta degli Spurs piacerebbe anche al Manchester United che, su ammissione del suo tecnico Solskjaer, è a caccia di un paio di elementi per rinforzarsi e competere con i cugini del City per il prossimo campionato.