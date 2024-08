Ufficiale Tutto in meno di 60 giorni: Barrenechea lascia l'Aston Villa e va in prestito al Valencia

Dopo Iling-Junior, anche Enzo Barrenechea lascia l'Aston Villa: il centrocampista argentino classe 2001, ceduto dalla Juventus al club di Birmingham insieme all'esterno inglese nell'operazione che ha portato Douglas Luiz in bianconero, è stato ceduto in prestito al Valencia.

Barrenechea dunque non ha avuto il tempo di dimostrare le sue qualità ad Unai Emery, che in meno di due mesi ha deciso di non contare su di lui per la prossima stagione, in cui l'Aston Villa dovrà affrontare anche l'impegno in Champions League.