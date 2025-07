Ufficiale Udinese, addio a Valentin Gomez: si è legato al Betis fino al 2030 e giocherà in Europa

Il Betis Siviglia ha bruciato l'Udinese. Sebbene il club friulano avesse intenzione di ingaggiare il difensore argentino dal rinomato bacino di talenti del Velez, alla fine i verdiblancos li hanno anticipati sul tempo e annunciato ufficialmente il suo ingaggio: il centrale di 22 anni ha firmato con gli spagnoli un accordo quinquennale fino al 2030.

L’operazione si è conclusa dopo che il giocatore ha esercitato la clausola rescissoria, il che ha permesso di velocizzare le pratiche per il suo sbarco in Spagna e della firma con il Betis. Il club ha reso pubblico il trasferimento dopo che Gomez ha raggiunto la sua nuova casa tre giorni fa e poi ha superato le visite mediche. Un colpaccio a costo zero da parte dei verdiblancos che questa stagione giocherà in Europa League. Di seguito il comunicato.

"Il Real Betis Balompié ha concluso il suo settimo acquisto per la stagione in corso. Si tratta di Valentín Gómez, difensore centrale del Vélez Sarsfield, che ha pagato la propria clausola rescissoria e si è legato al Club fino al 2030. Valentín Gómez (San Miguel, Buenos Aires, 25/06/2003) è cresciuto nelle giovanili del Vélez Sarsfield, debuttando in prima squadra nel 2022 a soli 18 anni. Tra i suoi successi collettivi spiccano la vittoria del Campionato di Primera División Argentina (2023-24) e della Supercoppa Internazionale (2024-25). Il nuovo acquisto del Betis è una presenza fissa nelle selezioni giovanili dell’Argentina ed è attualmente un elemento abituale nella rosa della Nazionale Under 20".