ufficiale Adana Demirspor, arriva il marocchino Belhanda

Younès Belhanda è un nuovo giocatore dell'Adana Demirspor, squadra neopromossa in Super Lig turca. 31 anni, il trequartista marocchino era stato licenziato per giusta causa dal Galatasaray quattro mesi fa, per aver criticato i suoi dirigenti. Il giocatore ha firmato un contratto triennale