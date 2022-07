UFFICIALE: Ajax, ecco Wijndal. Il terzino sinistro arriva per 10 milioni di euro

L'Ajax sistema la fascia sinistra di difesa acquistando Owen Wijndal dall'AZ Alkmaar per un costo di cartellino pari a 10 milioni di euro. L'olandese, 22 anni, si è legato ai campioni d'Olanda fino al 2027. Questo trasferimento dovrebbe pertanto dare il via libera alla cessione di Nicolas Tagliafico.

Welcome to the Champions, Owen ❌❌❌

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 12, 2022