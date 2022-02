ufficiale Ajax, il ds Overmars lascia il club. Molestate alcune colleghe: "Mi vergogno"

Dall’Ajax arriva una notizia clamorosa e inattesa. Il club olandese ha infatti comunicato che il direttore sportivo Marc Overmars lascerà il club con effetto immediato. La decisione è arrivata dopo i colloqui dei giorni scorsi con il consiglio di sorveglianza e con il direttore generale Edwin van Der Sar. Dietro l’addio una serie di messaggi inappropriati inviati ad alcune colleghe, ascrivibili dunque alla sfera delle molestie. “Mi vergogno - ha detto Overmars -, non mi ero reso conto che stavo oltrepassando il limite, cosa che mi è stata chiarita nei giorni scorsi. Chiedo scusa, per qualcuno nella mia posizione questo comportamento è inaccettabile. Non vedo altre opzioni che lasciare l’Ajax”.