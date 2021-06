Leonardo Jardim è il nuovo allenatore dell'Al Hilal, club campione d'Arabia Saudita. L'ex manager del Monaco, che negli scorsi giorni ha firmato il contratto a Montecarlo con la sua nuova società, è stato ufficializzato nelle ultime ore.

Welcome to #AlHilal the Leader of Asia 💙🤝https://t.co/EftF2BROlZ

— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 1, 2021