UFFICIALE: Al-Nassr, esonerato Mano Menezes. Fatale la sconfitta con l'Al-Ittihad

Il pessimo inizio di stagione è costato la panchina a Mano Menezes. Il tecnico brasiliano è stato infatti esonerato dall'Al-Nassr dopo la pesante sconfitta interna contro l'Al-Ittihad di Coronado e Bruno Henrique.

The club has decided to terminate the contract with the first team coach Mr. Mano Menezes.

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 19, 2021