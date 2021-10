ufficiale Al-Nassr, Pedro Emanuel è il nuovo tecnico. Battuta la concorrenza di Riddersholm

È Pedro Emanuel il nuovo allenatore dell'Al-Nassr. L'annuncio ufficiale è stato dato oggi dal club di Riyad, attualmente terzo in campionato. Per il tecnico portoghese, che ha battuto la concorrenza di Glen Riddersholm (e succede a Menezes), si tratta della seconda avventura in terra araba, dopo aver allenato l' Al-Taawon nella stagione 2018/2019. Quarantasei anni, Pedro Emanuel non allenava dallo scorso maggio, quando ha lasciato l'Al-Ain negli Emirati Arabi Uniti.