ufficiale Almeria, si cambia in panchina. Moreno non è più il tecnico dei Rojiblancos

vedi letture

Notizia nell'aria già da diversi giorni, diventata poi ufficiale in queste ore: Vicente Moreno non è più il tecnico dell'Almeria. Fatale per il mister il pessimo avvio di stagione, culminato con la clamorosa sconfitta per 5-1 contro il Siviglia nell'ultimo turno di campionato.

Il club ha comunicato tale decisione con un post sui propri canali social: "L'UD Almería e Vicente Moreno non hanno raggiunto un accordo per porre fine al rapporto contrattuale che univa entrambe le parti. Il club desidera moltissimo l'alienatore nel futuro della sua carriera".