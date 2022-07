ufficiale Alvaro Jimenez ancora via in prestito. Il Cadice lo gira al Las Palmas

Alvaro Jimenez, attaccante esterno classe 1995 di nazionalità spagnola di proprietà del Cadice, scende in seconda serie alla ricerca di più minuti. Di rientro dai sei mesi trascorsi in prestito a Ibiza, Jimenez è stato acquistato a titolo temporaneo dal Las Palmas, club in cui giocherà fino al termine della stagione.