ufficiale Angelo Gabriel in prestito allo Strasburgo. Il club lo presenta citando Coelho

Come ampiamente previsto, il Chelsea manda il talento Angelo Gabriel a farsi le ossa. L'esterno offensivo brasiliano, classe 2004, si trasferisce in Francia, dove vestirà la maglia dello Strasburgo, il club "gemellato" con i Blues (stessa proprietà) e allenato da Patrick Vieira. Il suo arrivo in prestito è stato annunciato dagli alsaziani sugli account ufficiali: su Twitter, l'ex Santos è stato presentato con una frase significativa, tratta dal famoso libro di Paulo Coelho, "L'Alchimista: "Esiste un solo modo per imparare". Ovviamente, giocare in prestito nello Strasburgo.