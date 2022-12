ufficiale Angers, licenziato Gerard Baticle. La squadra è ultima in Ligue 1

Uno strano tempismo. L'Angers ha deciso oggi di separarsi definitivamente dal suo allenatore, Gerard Baticle. Il club è ultimo in Ligue 1 con appena otto punti conquistati in 15 giornate e ha liquidato l'allenatore con un breve comunicato, in cui si annuncia appunto il licenziamento immediato. Baticle era stato "sospeso a titolo precauzionale" a novembre.