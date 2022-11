ufficiale Angers flop in Ligue 1, le 7 sconfitte consecutive costano la panchina a Baticle

L'Angers rende noto l'esonero del tecnico Gérard Baticle. Decisione presa a seguito dei pessimi risultati sul campo, con la squadra attualmente ultima in classifica in Ligue 1 dopo 15 giornate e reduce da 7 sconfitte consecutive. In attesa di scegliere il sostituto, il tecnico ad interim sarà Abdel Bouhazama.