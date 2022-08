ufficiale Antonio Barreca risolve il contratto con il Monaco. Lo aspetta il Cagliari

Antonio Barreca è pronto per tornare in Italia, precisamente al Cagliari. Il terzino italiano, 27 anni, ha infatti risolto il suo contratto con il Monaco, club che lo aveva tesserato nel 2018 e con cui aveva un accordo fino al 2023. Il giocatore è arrivato ieri nell'isola ed è pronto per cominciare una nuova tappa della sua carriera.