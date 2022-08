ufficiale Appetito anche in Italia, Victor Mendez sceglie il CSKA Mosca

Non sarà l'Italia ad accogliere Victor Mendez (22) in Europa. Il centrocampista cileno, entrato nelle mire di Cremonese, Lecce ed Udinese, si è accordato per i prossimi tre anni con il CSKA Mosca. Cresciuto nell'Unión Española, conta tre presenze nella nazionale andina.