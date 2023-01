ufficiale Appiah lascia il Nantes e scende di serie per unirsi al Saint-Etienne

Nuova avventura, sempre in Francia, per il difensore Dennis Appiah. Il difensore 30enne ha lasciato il Nantes, e la Ligue 1, a titolo definitivo per accasarsi al Saint-Etienne, nobile decaduta in seconda serie d'Oltralpe.