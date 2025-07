Ufficiale L'Aston Villa ingaggia un 19enne: ecco Redmond, ha sfidato Milan e Inter in Champions

vedi letture

L'Aston Villa ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni e ufficializzato il primo colpo dell'estate tramite comunicato: il giovane attaccante Zepiqueno Redmond. Punta centrale, classe 2006 olandese, si unisce agli ordini di Unai Emery a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Feyenoord ieri (30 giugno). Il centravanti 19enne ha firmato un contratto fino al 2029.

Un colpo di prospettiva. Redmond ha collezionato 9 presenze in prima squadra con il Feyenoord, debuttando a novembre in una vittoria per 4-1 contro l'Almere City in Eredivisie. Ha esordito in Champions League da titolare nella sfida della fase a gironi contro il Milan a San Siro, terminata 1-1, sfidando anche l'Inter negli ottavi di finale, entrando negli ultimi 15 minuti.

L'ultimo addio del Feyenoord

"Zépiqueno Redmond prosegue la sua carriera calcistica all’Aston Villa. L’attaccante 19enne, il cui contratto con il Feyenoord stava per scadere, ha scelto di trasferirsi all’attuale sesta squadra della Premier League inglese. (...) Il Feyenoord augura a Zépiqueno tanto successo in Inghilterra".

Il saluto di Redmond al Feyenoord

"Questa stagione è andata tutto molto in fretta", ricorda il 19enne ai canali ufficiali del Feyenoord. "Il mio debutto ufficiale, partire titolare in Champions League: momenti con cui da bambino sognavo di confrontarmi al Feyenoord e che sono diventati realtà. Ora mi aspetta una nuova avventura in Premier League. Sono molto grato a tutti dentro il club per ciò che hanno rappresentato per me. Anche se lascio la squadra, il Feyenoord avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".