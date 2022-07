UFFICIALE: Aston Villa, sistemata la fascia sinistra con lo svedese Augustinsson

L'Aston Villa rende noto di aver trovato un accordo con il Siviglia per il prestito di Ludwig Augustinsson. Il trasferimento è vincolato alla concessione del permesso di lavoro. 28 anni, il terzino sinistro svedese lascia dopo una sola stagione la Spagna.

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the season-long loan of Ludwig Augustinsson.

