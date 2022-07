ufficiale Athletic Club, doppia uscita. Svincolato Cordoba, ceduto in prestito Artola

Doppia uscita dalla rosa dell'Athletic Club di Bilbao ufficializzata nelle scorse ore. Il club basco ha infatti risolto il contratto con l'esterno mancino Inigo Cordoba (classe '97), non sfruttando l'opzione a suo favore per prolungare fino al 2025. Ceduto poi in prestito Juan Artola (2000): l'attaccante esterno passa in prestito al Burgos, in seconda serie.