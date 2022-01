ufficiale Auston Trusty è un giocatore dell'Arsenal. Resta a Colorado fino a luglio

Auston Trusty lascia la MLS e i Colorado Rapids. Il terzino americano, classe 1998, è stato ingaggiato dall'Arsenal; come riporta il comunicato emesso dal club statunitense, il giocatore rimarrà in prestito in America e volerà in Europa dopo il 17 luglio.