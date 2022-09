ufficiale Bakambu saluta il Marsiglia. L'attaccante si trasferisce all'Olympiacos

Cedric Bakambu lascia la Francia e il Marsiglia a mercato ormai concluso e si trasferisce in Grecia, all'Olympiacos. Bakambu, tornato in Europa a Marsiglia dopo l'avventura in Cina, lascia la Francia dopo due anni e si unisce al club di Atene, con cui ha già posato per le prime immagini.