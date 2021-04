ufficiale Balogun blindato dall'Arsenal. Il talento firma un contratto a lungo termine

vedi letture

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Arsenal ha annunciato di aver siglato un nuovo contratto "a lungo termine" con Folarin Balogun. L'attaccante classe 2000 ha esordito in prima squadra nella stagione attuale e ha segnato due reti in 5 presenze di Europa League. Sono sei le partite totali disputate dall'americano, che non ha ancora debuttato in Premier.