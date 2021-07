ufficiale Barcellona, dal Rapid Vienna arriva il giovane Demir in prestito con diritto di riscatto

Colpo in prospettiva per il Barcellona. Come annunciato dal club blaugrana, è stato raggiunto un accordo con il Rapid Vienna per il centrocampista offensivo Yusud Demir, 18 anni, per un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.