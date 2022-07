ufficiale Bayern, salutano due giovani. Addio a titolo definitivo alla promessa Arp

vedi letture

Doppia uscita dalla rosa del Bayern Monaco nelle scorse ore. Si tratta di due giocatori che militavano nella squadra riserve: il centrocampista Torben Rhein (2003), girato in prestito all’Austra Lustenau e l’attaccante Fiete Arp, 2000 che sembrava qualche anno fa la grande promessa del calcio tedesco e che ora invece si accasa a costo zero all’Holstein Kiel, in serie cadetta. Per quest’ultimo contratto fino al 2024.