Dopo Ungheria (Honved) e Grecia (Levadeiakos), Giuseppe Sannino prosegue il suo personale tour estero. Il tecnico classe 1957 sbarca in Africa e guiderà per le prossime due stagioni l'Al Ittihad, club di Tripoli vincitore per 16 vittorie del campionato libico. Un titolo che però manca dal 2010 e per questo motivo è stato scelto Sannino, che avrà il compito di riportare la squadra ai fasti di un tempo.

🚨 OFFICIAL!

Al Ittihad appoints the Italian 🇮🇹 trainer Guissepe Sannino as the club’s new head coach.

Sannino has previously coached a lot of teams in Europe such as Siena, US Palermo & Chievo Verona in Serie A 🇮🇹, as well as Watford in the Championship 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. pic.twitter.com/3SLdqKcdG6

