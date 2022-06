ufficiale Betis, Raul Garcia prestato in cadetteria per accumulare più minuti

L’attaccante Raul Garcia lascia il Betis, con cui ha fatto tutta la trafila giovanile fino al debutto in prima squadra ormai nella stagione 2019/20, lascia a titolo definitivo la squadra di Siviglia per raccogliere qualche minuto più. Nella prossima stagione giocherà in prestito al Mirandes, in seconda serie.