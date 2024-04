Ufficiale Athletic Bilbao, a fine stagione Raul Garcia appenderà le scarpette al chiodo: l'annuncio

vedi letture

Raul Garcia lascerà il calcio giocato a fine stagione. Ad annunciare la notizia è l'Athletic Bilbao con un breve messaggio pubblicato sulla sua pagina X. L'attaccante biancorosso viene ritratto dal club basco con la Copa del Rey appena conquistata, grande traguardo per la società basca. Adesso all'età di 38 anni, il giocatore terminerà la sua carriera e appenderà le scarpette al chiodo.

Le statistiche

Navarrese di Pamplona ha vestito anche le maglie di Osasuna e Atletico Madrid mentre con i biancorossi baschi ha collezionato in totale 355 presenze fra le varie competizioni realizzando 83 reti. In carriera invece i gol, per ora, sono 152 in 838 partite disputate. In carriera ha vinto un campionato spagnolo all’Atletico, con cui ha vinto anche una Supercoppa, una Copa del Rey un’Europa League e due Supercoppe Europee e una Copa del Rey e una Supercoppa di Spagna con l’Athletic Bilbao.