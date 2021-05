Il sogno di Joaquín di giocare fino a 40 anni con il suo Betis è ora realtà. Il capitano del club andaluso, ammirato in Italia con la maglia della Fiorentina, ha rinnovato fino a giugno 2022. La "leggenda eterna" continuerà a battere record e potrà ricevere il meritato tributo da parte dei tifosi che lo hanno acclamato per tanti anni.

📣 OFFICIAL | Joaquín extends his contract with #RealBetis until 2022 👑💚

One year more enjoying our great captain! ©😃@joaquinarte#Joaquín2022 pic.twitter.com/EY8HusydQK

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) May 24, 2021