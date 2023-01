ufficiale Bjorkan lascia Berlino e torna al Bodø/Glimt. Suo padre lo riacquista a costo zero

A un anno dal suo arrivo in Germania, si conclude una volta per tutte l’esperienza all’Hertha Berlino di Frederik Bjorkan, laterale mancino norvegese di 24 anni. Fa ritorno in patria a titolo gratuito, al Bodo/Glimt da cui aveva fatto le valigie per la Bundesliga. Una curiosità: il ds del Bodo è Aasmund Bjorkan, suo padre.