ufficiale Boca Juniors, il tecnico Battaglia esonerato. Paga l'eliminazione in Libertadores

Sebastian Battaglia non è più l'allenatore del Boca Juniors. Lo ha annunciato il club argentino ringraziandolo per aver dato il suo contributo alla squadra in quest'ultimo anno. L'ex centrocampista, bandiera degli Xeneizes (oltre 290 presenze) paga l'eliminazione agli ottavi di Libertadores per mano del Velez,.