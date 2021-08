ufficiale Boca Juniors, esonerato mister Miguel Russo. Sebastian Battaglia tecnico ad interim

Miguel Angel Russo non è più l'allenatore del Boca Juniors. Ad annunciarlo è lo stesso club argentino con un comunicato ufficiale, che informa anche che la guida della squadra passa ad interim nelle mani di Sebastian Battaglia.

"Il Boca ringrazia mister Russo per la sua professionalità e il suo spirito in questi 20 mesi di lavoro, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera. Questa sarà sempre la tua casa", si legge nella nota degli Xeneizes. Mister Russo paga il deludente inizio di campionato, che ha visto i suoi ottenere 4 pareggi e 2 sconfitte in 6 partite.